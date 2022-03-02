大陸房地產業自2021年掀起債券違約潮，如今再擴大至金融業。渤海租賃2日公告，公司2019年度第二期超短期融資券應於2日兌付2021年6月5日至2022年3月1日期間利息及本期債券本金。

但是受新冠疫情衝擊等影響，公司短期流動性緊張，無力全額兌付本期債券本息。儘管展期議案未能獲得全體持有人通過，但為全力維護債權人利益，公司仍按展期方案於2022年3月2日通過上海清算所向全體債券持有人兌付「19渤海租賃SCP002」5％本金及全額到期利息。

公告指出，剩餘本金人民幣（下同）4.75億元未能如期兌付。公司、公司全資子公司天津渤海租賃公司及其SPV、控股子公司橫琴國際融資租賃公司因短期流動性緊張導致部分債務逾期。

數據顯示，截至28日，不含「19渤海租賃SCP002」，渤海租賃合計逾期本金及利息78.48億元，其中逾期本金65.80億元，逾期利息12.68億元。