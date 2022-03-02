滿載數千輛豪華車的巴拿馬籍貨輪Felicity Ace2月時於海上著火，火勢延燒數日才撲滅。管理公司商船三井表示，該船先是進水倒向一側，隨後於周二當地時間上午9點於葡萄牙亞速爾群島（Azores Islands）外海220海里處沈沒。