滿載數千輛豪華車的巴拿馬籍貨輪Felicity Ace2月時於海上著火，火勢延燒數日才撲滅。管理公司商船三井表示，該船先是進水倒向一側，隨後於周二當地時間上午9點於葡萄牙亞速爾群島（Azores Islands）外海220海里處沈沒。

起火貨輪 大批電池燃燒難滅 電動車長途海運安全引疑慮
核二2號機主汽機異常關閉 原能會：經檢修將於傍晚恢復滿載運轉
#滿載 #千輛 #豪華車 #貨輪 #外海