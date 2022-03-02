滿載數千輛豪華車的貨輪 周二於葡萄牙外海沉沒 20:442022/03/02 工商 鄭勝得 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 滿載數千輛豪華車的巴拿馬籍貨輪Felicity Ace2月時於海上著火，火勢延燒數日才撲滅。管理公司商船三井表示，該船先是進水倒向一側，隨後於周二當地時間上午9點於葡萄牙亞速爾群島（Azores Islands）外海220海里處沈沒。 起火貨輪 大批電池燃燒難滅 電動車長途海運安全引疑慮 核二2號機主汽機異常關閉 原能會：經檢修將於傍晚恢復滿載運轉 #滿載 #千輛 #豪華車 #貨輪 #外海 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 宛如期貨交易 有錢還買不到車 04:102022/03/01 財經焦點 貨輪載4千輛保時捷、藍寶堅尼在海上燒 福斯集團損失逾43億 10:302022/02/22 財經 台積電 產能全線滿載 04:102022/02/13 證券．權證 後方車輛怕爆 小貨車滿載布匹歪斜到快hold不住 15:472022/02/12 社會 世界先進 元月營收開紅盤 04:102022/02/10 證券．權證 豪華車拚電動化 賓士參戰 04:102022/01/28 產業特刊 獅子山籍貨船擱淺濁水溪外海逾16月缺水斷糧 監院促交通部檢討 19:102022/02/17 政治 豪車熱銷扭頹勢 車商飽賺 04:102022/01/24 全球財經 歐洲車海上燒 美國買新車比建議售價貴 21:222022/02/20 財經 南茂今年業績拚高個位數成長 04:102022/02/25 證券．權證 新加坡調高房產稅 對豪宅需求衝擊有限 22:532022/02/21 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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