歐盟委員會2日提出應急計劃，為逃離戰火的烏克蘭人提供庇護，可在各成員國居留和工作2年。目前逾65萬名烏克蘭人逃至東歐鄰國避難，在俄國加強攻勢下，預料會有更多烏國難民。聯合國估計烏國內部約100萬人流離失所。

俄濫殺烏平民 美火大 要把俄踢出聯合國人權理事會
歐洲議會將批俄是「流氓國家」 籲歐盟加強制裁
#國難民 #烏克蘭人 #居留 #歐盟 #歐盟委員會