歐盟提出讓烏國難民居留和工作2年 20:442022/03/02 工商 鍾志恆 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 歐盟委員會2日提出應急計劃，為逃離戰火的烏克蘭人提供庇護，可在各成員國居留和工作2年。目前逾65萬名烏克蘭人逃至東歐鄰國避難，在俄國加強攻勢下，預料會有更多烏國難民。聯合國估計烏國內部約100萬人流離失所。 俄濫殺烏平民 美火大 要把俄踢出聯合國人權理事會 歐洲議會將批俄是「流氓國家」 籲歐盟加強制裁 #國難民 #烏克蘭人 #居留 #歐盟 #歐盟委員會 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 中歐4月峰會 化解緊張關係 04:102022/03/02 全球財經 在台烏克蘭人 可無限期延長居留 04:102022/03/02 焦點要聞 舒緩雙邊關係 歐中峰會4月登場 17:292022/03/01 國際 歐盟援烏克蘭武器 禁俄國官媒並對俄航班關閉領空 03:362022/02/28 國際 烏克蘭正式申請加入歐盟 澤倫斯基盼「快速通關」 05:372022/03/01 國際 同人不同命 歐洲歡迎烏克蘭難民 拒收中東與非洲 19:572022/02/28 國際 化解緊張關係 中歐峰會4月1日登場 04:102022/03/02 話題觀察 參戰免談！加強制裁俄 拜登和北約與歐盟11領袖通話 07:402022/03/01 國際 全球首例 珠海廠獲碳足跡認證 04:102022/03/01 財經要聞 俄烏開戰 在台烏人籲台灣庇護烏克蘭難民 10:332022/02/28 政治 《國際政治》首次國情咨文 拜登對俄羅斯下禁飛令 11:082022/03/02 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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