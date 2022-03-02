歐盟委員會2日提出應急計劃，為逃離戰火的烏克蘭人提供庇護，可在各成員國居留和工作2年。目前逾65萬名烏克蘭人逃至東歐鄰國避難，在俄國加強攻勢下，預料會有更多烏國難民。聯合國估計烏國內部約100萬人流離失所。