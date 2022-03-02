受國際社會經濟制裁影響，俄羅斯民眾苦不堪言。（圖／陳友齡製圖）

俄羅斯大軍入侵烏克蘭，國際社會群起圍攻，紛紛對俄施以經濟、金融制裁，引發俄民眾恐慌，銀行爆發擠兌潮；此外，俄烏作為能源大國及農業大國，兩方開戰使小麥、黃豆價格飆漲，國際油價劇烈波動，全球通膨加劇，民眾生活一夕間大受影響。以下為俄羅斯民眾面臨的5大難題。

1.空前制裁引爆俄羅斯股匯雙殺，盧布跌至歷史新低：

俄羅斯持續轟炸烏克蘭，國際社會加強對俄金融制裁，並祭出SWIFT等金融制裁，引爆俄羅斯股匯雙殺，俄股24日開盤直接腰斬5成，盧布應聲重貶至歷史新低，促使俄央行緊急暫停莫斯科交易所股票交易，且為挽救盧布貶值，將基準利率大升約1倍，從9.5%漲至20%。

2.俄羅斯央行資產被凍結：

西方國家將俄羅斯部分大型金融機構逐出SWIFT的金融系統，並凍結央行資產；此外，日本、歐盟、美國等國家宣布，凍結普丁和俄高官資產，甚至連中立國瑞士也一改以往中立立場，加入制裁行列。

俄羅斯央行擁約6300億美元的外匯儲備，原可用以應對世界各國的制裁，然在被凍結後，已無法透過出售外匯，來換取歐元、美元來支撐盧布。

3.制裁引起俄羅斯民眾恐慌，銀行出現擠兌潮：

西方國家相繼祭出空前規模的經濟制裁，貨幣盧布對美元、歐元匯價崩跌，民眾擔憂制裁引發現金供應短缺及支付系統受影響，銀行ATM前出現大批人潮提領現金。

4.糧食價格飆漲、國際油價波動，助長通膨壓力：

俄羅斯揮軍烏克蘭，衝擊全球金融市場動盪，市場擔憂通貨膨脹、供應瓶頸等問題雪上加霜，俄烏戰火推升小麥、黃豆價格走高，隨著國際油價波動，恐將使通膨在短期內仍難見緩解曙光。

5.俄羅斯民眾薪水、存款重挫：

俄烏交戰使通膨惡化，俄羅斯股匯雙殺的同時，物價又大幅上漲，若情況持續未獲改善，民眾的存款及薪水恐大受影響。