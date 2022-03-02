「月老體質」助人竟不助己，有名女網友分享弟弟有牽紅線的特殊能力，鄰居大哥哥、小阿姨，甚至連貓都受益，但原PO弟弟的感情卻坎坷，她表示弟弟愛上學姊卻被好友搶走，還一度被媽媽懷疑愛上男生；文章一出網友紛紛表示可以幫我牽線。

一名女網友在論壇《Dcard》感情板發文，她透露弟弟疑似有「月老體質」，也提出幾項事蹟，如弟弟和鄰居大哥哥下戰帖輸的請喝飲料，幫大哥哥牽線飲料店正妹；弟弟因遺失萬年單身小阿姨錢包，小阿姨和警察叔叔閃婚；甚至，一公一母的貓，被弟弟摸了之後生小貓，讓她一度懷疑弟弟是月老學徒來人間畢業考。

但原PO表示弟弟的愛情卻是不如意；她表示某天發現弟弟愛上國三學姊，兩人低調交往，連講電話都偷偷來，被媽媽聽到只敢說和好友聊天，但這段感情好景不常，有次她出門買章魚燒，直擊弟弟好友和女友在紅豆餅攤互相餵食，她向弟弟提到此事後斷了這段初戀，甚至，還發生原PO媽媽誤以為弟弟愛上男生的窘境。

文章一出，不少網友回應表示「弟弟是幫助自己的女朋友和朋友找到另一半嗎」、「我願意付出月老弟弟的單身作為代價召喚他」、「弟弟能幫我跟前男友牽線回來嗎？」、「弟弟缺朋友嗎」、「請介紹弟弟給我」、「可以租借弟弟嗎」、「男上加男」、「妳媽講那句真的很靠北」。

她曝弟弟「月老體質」牽了不少紅線，但弟弟的感情卻不如意。（翻攝自論壇Dcard）

她曝弟弟「月老體質」牽了不少紅線，但弟弟的感情卻不如意。（翻攝自論壇Dcard）