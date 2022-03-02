儘管只能以全本土應戰，UBA公開男一級勁旅健行科技大學，仍在110學年度賽季8強複賽強勢發揮，2日以111比96擊敗義守大學後，以5連勝提前確定收下4強門票，球員拚勁獲教頭劉孟竹肯定。

健行大四前鋒陳范柏彥，繳出29分、13籃板「雙十」數據，進攻端投進5記三分球，罰球6罰俱中，並達成生涯500籃板里程碑，劉孟竹指出，去年暑假期間因為新冠肺炎疫情嚴峻球隊只能分批訓練，陳范也把握機會再加強基本功，本季成長有目共睹，除了擁有天生的好體能、彈跳力及外線能力，運球能力也更穩定，可以一對一單打突破，心態上也成熟許多，是UBA目前前鋒位子一數二的好手。

除了陳范柏彥，射手高承恩維持發燙手感贊助14分，後衛高錦瑋19分、5助攻，大一前鋒劉丞勳16分、9籃板，劉孟竹補充，球員都有貫徹教練團賽前設定的防守策略，靠著防守帶動進攻端越打越順，複賽剩下2場賽事仍全力拚搶全勝，期望以頭號種子身份進軍4強。

日前左眼受傷的義守大學「戰神」邱子軒，雖然外線投籃手感受到影響，仍打滿40分鐘，完成26分、13籃板、8助攻，陳品銓贊助17分，蒲國倫18分、6籃板，可惜上半場失分就高達71分，雖下半場努力追趕，還是未能逆轉，複賽階段目前2勝3敗，後兩場必須全力拚勝，才有機會爭取4強。