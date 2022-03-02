由交通部鐵道局舉辦的「高速鐵路桃園車站特定區事業發展用地開發經營案」，甫於2月22日完成甄選程序，由國泰人壽保險公司獲最優申請人資格，後續將依該案申請須知相關規定，與國泰人壽保險股份有限公司進行議約及簽約作業。

第一太平戴維斯今(2)日表示，國泰人壽預計投入超過260億元，將打造出複合式休閒娛樂商務城「置地廣場．桃園」，融合桃園都市發展脈絡「山、河、塘」意象，規劃智慧辦公約5.2萬坪、購物商場約5.6萬坪、星級旅館約9000坪等，總開發樓地板面積達約15萬坪。

第一太平戴維斯表示，該案土地位於桃園高鐵站前第一排的完整街廓地上權，土地面積32424坪，為鐵道局三大旗艦招商計畫之一，透過本案招商吸引民間投資，藉由高鐵及機捷共構優勢，將高鐵桃園車站特定區打造為桃園新都心。

本次負責招商第一太平戴維斯協理戴廣平表示，繼去年高鐵台中烏日站站前地上權順利簽約後，今日桃園站站前地上權也順利招商，未來投資人都將採複合式開發，興建超過10萬坪以上商業空間，區域的商業機能將大幅提升。接下來鐵道局的高鐵新竹站前地上權(新竹專一)即將接力上場，預期將吸引大型商業不動產投資商與經營業者進場。