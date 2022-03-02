找工作期間，最煎熬的過程莫過於等待錄取通知，但錄取後也有可能因資方考量而出現些小插曲。有網友分享求職經驗，氣憤表示日前面試研究助理成功錄取，未料卻在上班前一日，對方以「當初決定太倉促」為由反悔，讓他氣到想投訴。不過網友看了則認為原PO投訴無門，「沒合約，口頭都不算數」、「只能自認倒楣」。

1名網友在社群平台PTT發文，日前面試一間學校研究助理職務，接著隔天就收到錄取通知，且當天雙方達成共識，只差人事辦理相關手續，但當時承辦人不在位置上，只能將辦理時程往後推遲。

然意外的是，還未到約定時程，原PO當天下午就接到電話通知，對方稱當初錄取的決定有點太倉促，打算再仔細考慮是否聘用，並勸原PO找相關科系職缺較佳，隨後便直接在「電話中反悔」，讓原PO相當傻眼，「明明已經口頭答應可以上班，卻在上班前一天電話聯絡辭退，如果是你們會怎麼做，因為還沒填書面合約，不知道怎麼投訴她」。

貼文曝光後，底下留言見文中提到「沒有書面合約」，無奈勸原PO只能摸摸鼻子認了，「你都說沒合約了」、「沒合約當然沒搞頭啊，還是快去找下一份」、「沒合約口頭都不算數吧」、「沒合約你能如何？」、「只能認了，妳頂多只能寫信跟學校抱怨那個老師」、「只能自認倒楣，找下一份工作吧」。