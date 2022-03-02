對於經濟部長王美花在2月初曾經預測俄烏情勢，「評估開戰的機率不大」，退役中將帥化民今（2）日直言，判斷都錯誤了，老公還是國安會秘書長！

對於俄烏局勢，民進黨立委高嘉瑜今在《新聞大白話》指出，現在戰爭型態不斷在改變，這次有很多的網路戰和資訊戰，包括精準打擊、散布影片；另外，金融制裁也對俄羅斯、對普丁造成的壓力，恐怕比真人去打仗更有意義。

而台灣的重要性，高嘉瑜認為，美國前國務卿蓬佩奧來台，以及拜登派5人特使團，其中一位還是以前的參謀總長（參謀首長聯席會議主席），代表共和黨和民主黨都在爭取台灣的支持和認同，就是要穩定台灣，讓大家知道美國永遠和台灣站在一起。

高嘉瑜稱，俄烏戰爭沒有人是局外人，大家都紛紛伸出援手，包括瑞士放棄中立，用金融制裁俄羅斯。台灣也有很多面向，有27噸醫療物資也送去烏克蘭，烏克蘭也歡迎各國人士到烏克蘭打仗；台灣這邊，後續國防部或相關部會是不是有什麼樣的方式可以去協助烏克蘭。

另對於經濟部長王美花2月初受訪時曾表示，「評估開戰的機率不大」；對此，退役中將帥化民今也在節目中直言，判斷都錯誤了，老公還是國安會秘書長！

至於拜登政府派特使團來台，其中一位還是以前的參謀首長聯席會議主席，帥化民也質疑，「怎不派一位現役的來？」