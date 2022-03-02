新制教召今年施訓譜畫，共25營，1個連，約15000人。國防部提供

國防部自本周末起，實施14天後備軍人教育召集（教召）新制，包括14天不休假、每天日夜訓練10小時、每次行軍至少10公里等，堪稱「史上最硬」教召，引發各界高度關注。有7年級生網友因此怒吼「到底犯了什麼罪」，表示一畢業就遇到不景氣，現在又遇到21世紀大戰爭，教召也都是7年級做前線，直呼：「到底哪裡惹到你們了」。

國防部今（2）日召開「新制教召」記者會公布14天教召「操課菜單」，包括召訓期間不休假，每日施訓10小時（含夜間2小時），合計訓練136小時；召員手機每天管制，晚上有開放時間使用；另行軍每次10公里以上等。

有網友在PTT發文抱怨「我們7年級到底犯了什麼罪」，憤怒表示「7年級到底哪裡惹到你們了啊，為啥出事永遠都是我們7年級在扛？」，稱一畢業就遇到不景氣，展開10年來的凍薪22k；然後工作了10幾年，遇到房價大暴漲，現在又遇到21世紀大戰爭，教召也都是7年級做前線，直呼：「整天找7年級開刀，我們到底哪裡惹到你們了啊蛤？」。

不過眾多鄉民並不買單，打臉表示：「你自己不爭氣」、「韭菜數量最多最好壓榨」、「教召沒？快去為國爭光」、「都幾歲了還在怪東怪西 繼續領22k吧 廢」、「自己不爭氣還來發廢文」、「不爽不要扛啊~自立自強啊」。