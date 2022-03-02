俄羅斯入侵烏克蘭之後，烏克蘭女將史維托琳娜（Elina Svitolina）公開拒絕再與俄羅斯、白俄羅斯的球員交手，除非官方將她們列為「中立運動員」。史維托琳娜2日在蒙特雷公開賽不巧碰上俄羅斯女將波塔波娃（Anastasia Potapova），官方下令禁止出現俄羅斯國旗，最後史維托琳娜身穿烏克蘭的國旗配色球衣，以直落二擊敗波塔波娃。

面對這種人人喊打的情況，波塔波娃也頗無奈，她在IG表示：「我從小就夢想可以自在地打網球，不必顧慮選擇對手、國家、隊友。對我而言什麼國家的對手都一樣，我是為了贏球才上場。不幸的是，現在我們這些職業運動員，在這種情況下成為了實質上的肉票。打網球是我們自己的選擇，我們每天下苦功練習。我很抱歉，即使我對政治外行，我也反對悲傷、眼淚、戰爭。」

烏史維托琳娜告訴《Eurosport》，她打算捐出這場賽事的全數獎金給烏克蘭，她也強調自己並沒有遷怒波塔波娃。「我沒有怪罪俄羅斯運動員，下決定入侵我家園的並不是她們。我還想要致敬那些願意挺身反對戰爭的俄羅斯、白俄羅斯人民。」

目前男子職網的球王就是俄羅斯人麥維德夫（Daniil Medvedev），其實早在俄羅斯開戰之前，他就在美網、澳網被觀眾噓得很慘了。麥維德夫這次也公開表達「我絕對支持和平。」