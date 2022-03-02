身為普丁盟友之一的白俄總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）糗大了，可能因此成為豬隊友嗎?昨天(2)盧卡申科疑似在一場直播會議上不小心洩漏了俄羅斯入侵的「戰略地圖」，推特上一段由白俄記者分享的貼文可以看到，地圖明顯被區隔成四塊，俄軍下一個目標可能就鎖定了西南方鄰國摩爾多瓦（Moldova）。

綜合《紐約郵報》（New York Post）與「財經內幕」（Business Insider）報導，白俄羅斯總統盧卡申科昨在安理會上發表作戰指揮演說，明顯可以看出他身後那張地圖將烏克蘭國土區分成四塊區域，紅色箭頭指向烏克蘭的深色處，用東西標記了首都基輔與其他從東部延伸到該國的重要樞紐。報導指出，該地圖似乎呈現了烏克蘭西南部與其接壤的鄰國摩爾多瓦，同時還包括了羅馬尼亞(Romania)。

由於會議在網路上同步轉播，就有眼尖的白俄羅斯記者吉贊(Tadeusz Giczan)指出:「這看起來像實際的入侵計畫。」地圖顯示了白俄發射的導彈摧毀烏克蘭軍事基地，還有一些部隊運武器的路線圖。他也提及一項疑點，美國與加拿大的插旗也出現在上面，不過地圖範圍卻沒擴及到北美地區。

At today's security council meeting, Lukashenko showed what looks like an actual invasion map. It shows Ukraine military facilities destroyed by missiles from Belarus, attacks directions (everything agrees except Odessa-Transnistria). Also, Ukraine is divided into 4 sectors. pic.twitter.com/ueqBIFUbyM — Tadeusz Giczan 🇺🇦 (@TadeuszGiczan) March 1, 2022

早些時候外媒報導，烏克蘭當局警告俄軍正計畫在摩爾多瓦展開「假旗行動」，藉機以此作為干預親俄分子控制的摩爾多瓦地區。與此同時，普丁原定今天(2)為終戰日，預想好開戰後數天就能順利拿下烏克蘭，不料輪番遭遇挫敗，計畫總是趕不上變化。