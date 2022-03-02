由國立台灣工藝研究發展中心指導、台灣漆藝協會主辦的「工藝之心 漆陶匯流」2022台灣漆藝協會會員聯展，將於3月12日至4月5日舉辦，展出超過百件風格多元的漆陶工藝作品，以及結合多樣複合媒材的立體、平面作品，展現台灣漆藝創新生命力，歡迎民眾前往文化部文化資產園區B03藝文展覽館B館欣賞。 主辦單位表示，透過本次聯展的主軸「飲水思源、薪火相傳」來提倡工藝家精神，同時追思創會理事長賴作明大師，一生極力推動漆陶藝術，努力奔走奉獻、開啟了台灣漆藝國際交流，無論漆陶或是生活漆器的改造上，都為台灣漆藝展現了新的風景及光采。

「台灣漆藝協會」自民國90年創會至今已有20年之久，在台灣漆藝相關的社團中是最早成立、歷史也最悠久，協會的宗旨就是要發展本土漆藝，邁向世界文化舞台。

該協會成員在漆器工藝領域裡發揮創意，製作精美的作品有實用性更兼具藝術性，在本土漆藝推廣發展上各有所成就。一路走來結合各方的努力將漆陶及漆工藝推廣到各地，這是由賴作明大師指導下的共同努力的成就，亦透過本展覽呈現成果。

本次展出超過百件作品，期望透過會員創作的漆藝作品聯展，來展現傳統工藝漆藝之美，並紀念創會理事長賴作明大師，現今台灣漆藝在賴作明先師傳承推廣下的成就，更讓先師的弟子們藉此機會呈現所學，將台灣漆藝持續傳承下去。

主辦單位表示，該活動還可讓民眾透過參觀展覽的過程中，充分了解到各個工藝家的作品內涵。本展亦會透過QR code掃瞄聯結呈現工藝家聯絡方式、收藏管道或教學資訊，民眾經由多元化的管道了解台灣漆藝的發展，藉此擴大漆藝的接觸人口，對振興漆工藝產業注入活水，期許共同振興工藝產業發展與活絡漆工藝。

賴作明大師在深耕台灣漆藝有著莫大的重要性，其一發展台灣獨有之漆陶複合媒材表現；其二是引進了中、日、韓漆藝技術；其三是開啟國際性的交流之門，透過這次會員聯展與「光山行」三代的漆藝作品的整理共同呈現於展場，來記錄這段台灣漆藝發展史。

3/12展出開幕日下午，將舉辦「漆藝研討會」，邀請台中教育大學美術學系老師魏炎順及台灣藝術大學漆器工藝師陳永興，分別主講「賴作明大師漆綵人生－樹漆、漆陶」與「86漆藝薪火相傳」，分享賴作明大師為台灣漆藝及漆陶工藝之推廣，開枝散葉的成果、弟子的成就，也可以看到賴作明先師在此領域的貢獻，培養出優秀的漆工藝人才，更期許在這條工藝之路上繼續發光發熱。