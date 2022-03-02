自上月蕾哈娜傳好「孕」到後，向來堅守自我風格的她先後為大家展示許多非典型孕婦穿搭，而日前參與DIOR於巴黎杜樂麗花園廣場舉辦的2022秋冬女裝大秀透視裝，可說是又再度突破她自己的極限，突破大家對於孕婦的刻板印象，她以自家品牌「Savage X Fenty」黑蕾絲bra、丁字褲，外罩皮革長大衣、黑色長皮靴，大衣運用「半穿不穿」的方式增加造型層次，卻不會擋住孕肚風采，帥氣「炫腹」，同時也搶走同場嘉賓安雅泰勒喬伊、BLACKPINK Jisoo、琪亞拉法拉格尼的風采。

BLACKPINK成員Jisoo以黃色格紋裙裝，搭配Lady Dior手袋，化身青春洋溢的學生妹。（DIOR提供）

而她勇於展現自己不受限於世俗框架的態度，也與本季品牌創意總監Maria Grazia Chiuri所闡述的價值不謀而合，本季品牌攜手義大利藝術家 Mariella Bettineschi 以女性肖像畫汲取靈感製成大型裝置藝術The Next Era，對從古至今持續制約女性的世俗眼光表達質疑。

安雅泰勒喬伊以彩色刺繡裙，搭配黑色大衣出席DIOR 2022秋冬女裝系列秀場。（DIOR提供）

另外在DIOR Instagram上有特別提到本季展現的新型觀看方式，從本季秀場首造型便能看出端倪。該造型是與義大利科技公司D-Air 實驗室開發的創新技術，在日光燈下是以白色線條點綴的黑色貼身連身衣，然在黑暗中卻呈現螢光綠色，呈現動脈、靜脈交錯的意象，預告品牌欲將時尚結合科技的決心。

本季為大家展現共83套服裝與配件，除與D-Air 實驗室合作的科技感服飾外，也有運用不同材料單品搭配的透視裝、凸顯腰身的漏斗廓形大衣、束腰以及延續上一季的運動元素，鞋款部分Dior經典包鞋則以刺繡展現全新面貌，以男裝布料設計的裙裝，則有長、短、褶皺等多樣版型，同時狄澳先生的肖像也被運用其中，帶出品牌些許盼致敬風格，而品牌熱門包款Lady Dior、Dior Bobby East-West、Dior Vibe和Dior Book Tote等人氣手袋，今季以不同新貌登場，使其更加融入大家的日常穿搭。

本季DIOR 與科技公司D-Air 實驗室合作推出科技感十足的服裝。（DIOR提供）

本季DIOR 與科技公司D-Air 實驗室合作推出科技感十足的服裝。（DIOR提供）

本季DIOR 與科技公司D-Air 實驗室合作推出科技感十足的服裝。（DIOR提供）

DIOR 2022秋冬女裝系列。（DIOR提供）

DIOR 2022秋冬女裝系列。（DIOR提供）

DIOR 2022秋冬女裝系列。（DIOR提供）

DIOR 2022秋冬女裝系列。（DIOR提供）

DIOR 2022秋冬女裝系列。（DIOR提供）

本季Dior Vibe也推出不同面貌，以融入日常穿搭。（DIOR提供）

本季包款推出全新面貌，相信又會引起一波討論。（DIOR提供）

本季包款推出全新面貌，相信又會引起一波討論。（DIOR提供）

本季包款推出全新面貌，相信又會引起一波討論。（DIOR提供）