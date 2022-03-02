自上月蕾哈娜傳好「孕」到後，向來堅守自我風格的她先後為大家展示許多非典型孕婦穿搭，而日前參與DIOR於巴黎杜樂麗花園廣場舉辦的2022秋冬女裝大秀透視裝，可說是又再度突破她自己的極限，突破大家對於孕婦的刻板印象，她以自家品牌「Savage X Fenty」黑蕾絲bra、丁字褲，外罩皮革長大衣、黑色長皮靴，大衣運用「半穿不穿」的方式增加造型層次，卻不會擋住孕肚風采，帥氣「炫腹」，同時也搶走同場嘉賓安雅泰勒喬伊、BLACKPINK Jisoo、琪亞拉法拉格尼的風采。

BLACKPINK成員Jisoo以黃色格紋裙裝，搭配Lady Dior手袋，化身青春洋溢的學生妹。（DIOR提供）
BLACKPINK成員Jisoo以黃色格紋裙裝，搭配Lady Dior手袋，化身青春洋溢的學生妹。（DIOR提供）

而她勇於展現自己不受限於世俗框架的態度，也與本季品牌創意總監Maria Grazia Chiuri所闡述的價值不謀而合，本季品牌攜手義大利藝術家 Mariella Bettineschi 以女性肖像畫汲取靈感製成大型裝置藝術The Next Era，對從古至今持續制約女性的世俗眼光表達質疑。

安雅泰勒喬伊以彩色刺繡裙，搭配黑色大衣出席DIOR 2022秋冬女裝系列秀場。（DIOR提供）
安雅泰勒喬伊以彩色刺繡裙，搭配黑色大衣出席DIOR 2022秋冬女裝系列秀場。（DIOR提供）

另外在DIOR Instagram上有特別提到本季展現的新型觀看方式，從本季秀場首造型便能看出端倪。該造型是與義大利科技公司D-Air 實驗室開發的創新技術，在日光燈下是以白色線條點綴的黑色貼身連身衣，然在黑暗中卻呈現螢光綠色，呈現動脈、靜脈交錯的意象，預告品牌欲將時尚結合科技的決心。

本季為大家展現共83套服裝與配件，除與D-Air 實驗室合作的科技感服飾外，也有運用不同材料單品搭配的透視裝、凸顯腰身的漏斗廓形大衣、束腰以及延續上一季的運動元素，鞋款部分Dior經典包鞋則以刺繡展現全新面貌，以男裝布料設計的裙裝，則有長、短、褶皺等多樣版型，同時狄澳先生的肖像也被運用其中，帶出品牌些許盼致敬風格，而品牌熱門包款Lady Dior、Dior Bobby East-West、Dior Vibe和Dior Book Tote等人氣手袋，今季以不同新貌登場，使其更加融入大家的日常穿搭。

本季DIOR 與科技公司D-Air 實驗室合作推出科技感十足的服裝。（DIOR提供）
本季DIOR 與科技公司D-Air 實驗室合作推出科技感十足的服裝。（DIOR提供）
本季DIOR 與科技公司D-Air 實驗室合作推出科技感十足的服裝。（DIOR提供）
本季DIOR 與科技公司D-Air 實驗室合作推出科技感十足的服裝。（DIOR提供）
本季DIOR 與科技公司D-Air 實驗室合作推出科技感十足的服裝。（DIOR提供）
本季DIOR 與科技公司D-Air 實驗室合作推出科技感十足的服裝。（DIOR提供）
DIOR 2022秋冬女裝系列。（DIOR提供）
DIOR 2022秋冬女裝系列。（DIOR提供）
DIOR 2022秋冬女裝系列。（DIOR提供）
DIOR 2022秋冬女裝系列。（DIOR提供）
DIOR 2022秋冬女裝系列。（DIOR提供）
DIOR 2022秋冬女裝系列。（DIOR提供）
DIOR 2022秋冬女裝系列。（DIOR提供）
DIOR 2022秋冬女裝系列。（DIOR提供）
DIOR 2022秋冬女裝系列。（DIOR提供）
DIOR 2022秋冬女裝系列。（DIOR提供）
本季Dior Vibe也推出不同面貌，以融入日常穿搭。（DIOR提供）
本季Dior Vibe也推出不同面貌，以融入日常穿搭。（DIOR提供）
本季包款推出全新面貌，相信又會引起一波討論。（DIOR提供）
本季包款推出全新面貌，相信又會引起一波討論。（DIOR提供）
本季包款推出全新面貌，相信又會引起一波討論。（DIOR提供）
本季包款推出全新面貌，相信又會引起一波討論。（DIOR提供）
本季包款推出全新面貌，相信又會引起一波討論。（DIOR提供）
本季包款推出全新面貌，相信又會引起一波討論。（DIOR提供）
DIOR 2022秋冬女裝系列。（DIOR提供）
DIOR 2022秋冬女裝系列。（DIOR提供）
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