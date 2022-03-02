俄羅斯新聞社（RIA）報導，俄國外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）今天表示，如果爆發第三次世界大戰，將會動用核武且會帶來毀滅性結果。

拉夫羅夫曾說，如果烏克蘭取得核武，俄國將面臨「真正的危險」。俄國上週對烏克蘭發起特殊軍事行動，展開攻擊。

烏克蘭首都基輔市長克里契科（Vitali Klitschko）今天在網路上發文表示，俄國正在集結軍隊，一步步逼近基輔。

他並說：「我們正在備戰，要保衛基輔！基輔將屹立不搖。」