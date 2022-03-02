俄外長：三次世界大戰將是核戰 結果具毀滅性 21:072022/03/02 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 俄國外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）。(圖/路透社) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 俄羅斯新聞社（RIA）報導，俄國外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）今天表示，如果爆發第三次世界大戰，將會動用核武且會帶來毀滅性結果。 拉夫羅夫曾說，如果烏克蘭取得核武，俄國將面臨「真正的危險」。俄國上週對烏克蘭發起特殊軍事行動，展開攻擊。 烏克蘭首都基輔市長克里契科（Vitali Klitschko）今天在網路上發文表示，俄國正在集結軍隊，一步步逼近基輔。 他並說：「我們正在備戰，要保衛基輔！基輔將屹立不搖。」 克宮稱準備繼續俄烏談判 烏克蘭要求實質議程 暗殺澤倫斯基行動失敗 車臣精銳特種部隊遭消滅 #烏克蘭 #俄國 #基輔 #三次世界大戰 #毀滅性 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 俄國應土耳其要求 取消部署4艘戰艦至黑海 19:392022/03/02 國際 普丁停火3條件 學者：要烏成附庸國 04:102022/03/02 焦點要聞 烏克蘭網軍出擊 鎖定破壞俄羅斯電力鐵路設施 21:082022/03/02 國際 烏克蘭喊話 庫克聽到了 蘋果停售在俄所有商品 08:582022/03/02 財經 俄國遭體壇徹底封殺 國際籃 排總禁止其參加所有賽事 09:052022/03/02 體育 時論廣場》俄美勢力範圍爭奪戰下的烏克蘭（胡逢瑛） 18:252022/03/02 時論廣場 俄羅斯炸基輔電視塔 日本暫關閉駐烏克蘭大使館 09:392022/03/02 國際 烏俄戰火不斷 鄭文燦捐1個月薪資助烏克蘭 17:512022/03/02 政治 上任以來首度發表國情咨文 俄烏陷膠著 全球聚焦拜登談話 04:102022/03/02 財經要聞 烏克蘭戰火導致關鍵零件短缺 福斯、寶馬部分產線喊停 17:592022/03/02 財經 烏克蘭撤僑專車再抵波蘭 尚有9人滯留 14:192022/03/02 政治 國際熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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