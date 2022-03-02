永寧國小60名學生捲起褲管，打著赤腳、踏著爛泥，彎腰在田裡學插秧，種下希望之稻。（民眾提供）

「誰知盤中飧、粒粒皆辛苦！」梧棲區農會2日舉辦「農的傳承希望之稻，手工插秧體驗」活動，永寧國小60名學生捲起褲管，打著赤腳、踏著爛泥，彎腰在田裡學插秧，種下希望之稻。梧農總幹事王秝毅說，藉由與學校合作插秧，讓孩子們體驗農民的辛勞、父母的苦心，身體力行難得春耕的機會教育。

永寧國小校長邱志忠今天上午帶領60名六年級學生，與10名老師到學校附近永興路農田，師生一起捲起褲管，踩在爛泥中。首先由黃明樹、李建和、蔡耕南、王松柏、王金禧、王朝清、王朝圳、卓江榮、童有義、童有淙、李圳錫、王四海等12位農師傅，解說插秧技巧後，隨後一字排開，一聲令下學生們小心翼翼將一株株秧苗插在水田。

國小的學生們，赤足挽袖下田體驗開春之後，學習農田插秧的方法，學童們在軟泥水田中吃力的將秧苗插向天，才知倒退是向前；抓起的秧苗數量又不一致，不是一把好幾株、就是插得歪七扭八；讓成長中的孩子們，親身體會惜福、感恩，以後每吃著一口飯、聞著米粒香，更要感念農民們的的辛勞。

總幹事王秝毅也捲起褲管下田大展身手，她說，近年來社會、文化變遷，國人食米量逐年遞減，加上產業環境丕變，農業人口高齡化、農事後繼無人；透過與學校合作插秧，不但能讓孩子們體驗農民的辛勞，父母們的苦心，更是難得寓教於樂的機會教育。