大陸人氣女星Angelababy（楊穎）跟黃曉明1月同時以「感恩過去所有，未來仍是家人」官宣離婚，兩人的一舉一動都受到外界高度關注。Angelababy前(2月28)日迎來恢單後第一個生日，33歲的她換上一身低胸辣裝慶生，被粉絲稱讚「根本就是真的精靈」；好姊妹楊冪準時發文祝福Angelababy：「楊老師生日快樂，今天妳最好看，愛妳。」兩人是演藝圈裡出名的手帕交，楊冪已經連續5年為Angelababy慶生。

Angelababy在前天2月28日慶祝33歲生日，好友曬出一組她生日派對現場的照片，因畫面太美而在網路上廣為流傳；畫面中Angelababy頭戴金色假髮，身穿綠色抹胸短裙，背上還配備一對薄紗翅膀，整個人活脫就是一位精靈少女，置身在山林斜坡小草原美景之中，面前則有裝飾著桂冠的雙層生日蛋糕；由於服裝剪裁低胸，讓Angelababy的白嫩雙峰呼之欲出，俏皮中又帶有一絲性感，令人看了感覺像是置身仙境遇到女神。

Angelababy用Cosplay精靈造型來慶生。（圖／取自微博）

Angelababy擁有四分之一德國血統，五官立體像個洋娃娃，她本人也非常喜歡Cosplay，先前在生日派對扮過《美少女戰士》的月光仙子，以及《冰雪奇緣》的艾莎公主，自帶仙氣的Angelababy一穿上道具服，就宛如從漫畫中走出來的人物一般，女神氣質讓所有人看了只能投降。

Angelababy低胸短裙精靈造型非常性感。（圖／取自微博）

粉絲們大讚：「天啊，慶生照也太美了吧」、「怎麼會有人這麼像精靈」、「Baby什麼造型都駕馭得住」、「是從童話裡走出來的仙女吧？」而Angelababy生日當天雖沒有前夫黃曉明的祝福，但好友楊冪、倪妮、鄧超、王祖藍等人都留言祝福，Baby也親自回應感謝所有好友的關心；其中閨密楊冪更準時發文祝福：「楊老師生日快樂，今天妳最好看，愛妳。」兩人是演藝圈裡出名的手帕交，楊冪已經連續5年為Baby慶生。

Angelababy拍攝一系列精靈照，其中也有以海邊為背景的美照。（圖／取自微博）

Angelababy新的一年工作行程依舊滿檔，除了登上春晚外，也錄製了冬奧綜藝《超有趣滑雪大會》，離婚似乎並未對她的工作造成太大影響。日前她還在蘇州被直擊帶著寶貝兒子「小海綿」悠閒逛街，只見Angelababy穿著黑色的公主裙，小海綿則穿著小王子黑斗篷，母子倆打扮夢幻，一起開心吃著冰淇淋，親情滿溢畫面相當溫馨。