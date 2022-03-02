兆利（3548）啟動籌資計畫，董事會決議發行4億元無擔保轉換公司債（CB），及400萬股現金增資，現增發行價格暫定每股60元，合計二項籌資計畫若順利完成，兆利可望募得6.4億元資金。

兆利董事會也通過去年度財報，全年獲利2.48億元，每股稅後純益4.12元，年減18％，低於前一年度的5.03元，不過全年逾六成獲利集中在第四季，單季每股盈餘2.54元，為最近九個季度新高紀錄，雙率均較前一季度成長，單季營益率達6.03％。

兆利董事會也通過，將於6月21日召開股東常會，通過去年度決算表冊。

兆利為筆電暨摺疊手機軸承廠商，為陸資品牌手機廠折疊軸承供應鏈之一，依照該公司通過的籌資計畫，預估現金增資可望募得2.4億元資金，現增暫定價位60元與2日收盤價相較，約當折價20％，兆利目前資本額為6.01億元，現增、轉換公司債若順利發行，資本額提升至接近7億元。

依照公司規劃，本次現增公開銷售股數達10％、員工認購股數占15％、原股東認購或無償配發比率達75％，合計發行400萬股。