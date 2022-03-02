中央氣象局表示，明天(3日)東北季風影響減弱，氣溫稍微回升，不過周六(5日)起東北季風再度增強，下周日至下周二(6日至8日)，北台灣天氣轉涼、水氣偏多，尤其下周一、二沿海、空曠地區，清晨最低溫有機會下探10度。

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明天(3日)東北季風稍減弱，北台灣氣溫稍回升；北部、宜花高溫為23至25度，中南部及台東高溫為26至30度，各地天氣穩定，大多為多雲到晴，僅東半部及大台北少數地區有降雨機率，中部以北山區雲量稍多零星飄雨。

2至3日定量降水預報。(圖/氣象局)

周五(4日)天氣穩定氣溫偏暖，各地高溫25至30度，水氣再減少；僅東半部地區及北部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

周六(5日)東北季風增強，下周日至下周二(6日至8日)東北季風影響，北台灣天氣轉涼；北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴；其中下周日、一(6日、7日)水氣偏多，中部地區也容易有局部短暫雨；下週一至下周二清晨氣溫最低，中部以北及宜蘭低溫約14、15度；沿海、空曠地區氣溫更低，恐下探10度、11度左右。

下周三(9日)東北季風減弱，北部及東北部氣溫回升；各地大多為多雲到晴，僅東半部地區有零星短暫雨。10日至12日，各地大多為多雲到晴，東半部地區仍有局部短暫雨。