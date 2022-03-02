總統蔡英文接見「美國總統拜登指派之跨黨派資深代表團」。（取自總統府）

拜登特使團訪台 穆倫：傳達美國堅定維持承諾

蔡英文總統今（2）日接見美國前參謀首長聯席會主席穆倫率領的特使團，蔡英文表示，期待跟美國有緊密的合作，共同壓制各種型態可能衝擊安全的單邊行為。穆倫則強調，現在比以往任何時刻，都更需要捍衛民主。針對兩岸議題，希望能透過此次拜會，向台灣人民再次保證，也向區域的盟友和夥伴傳達「美國堅定維持承諾」。

穆倫指出，此行是要來對美台重要夥伴關係表達支持，在美國，這股支持力量不斷延續而且增長，我們訪問台灣的時間點，正是世界歷史上非常困難和關鍵的時刻，正如拜登總統所言，民主正面臨長期而且令人擔憂的挑戰，現今烏克蘭的情勢即為一例，「現在比以往任何時刻，都更需要捍衛民主」。

他強調，訪團反映了美國對台灣強健夥伴關係的跨黨派支持，「維護台海和平與穩定，不僅符合美國的利益，也符合全球利益」，這也是為何美國將繼續反對任何片面改變現狀的行為，也持續支持以符合台灣人民意願和最佳利益的方式和平解決兩岸議題，希望能透過本次拜會，向台灣人民再次保證，也向區域的盟友和夥伴傳達美國堅定維持承諾。