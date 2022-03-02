香港經濟日報引述美媒報導，因應多國對俄羅斯的制裁措施，中國大陸部分國有銀行已建議國內發電廠及鋼鐵企業避開購買俄羅斯煤炭，廠商正尋求替代方案。

報導引述知情人士指，銀行向一些國有企業發送私人客戶報告，建議停止購買俄羅斯煤炭，因為全球制裁可能對陸進口商造成「意料之外的損害」。

據指出，目前至少有兩家大陸國有銀行限制對俄羅斯大宗商品的融資，其中包括龍頭中國工商銀行，其海外分支機構已經停止開立美元計價的信用狀給從俄羅斯進口原材料的中國大陸公司，但部分客戶仍可使用以人民幣計價的信貸額度。

中國大陸的煤炭進口商現在正等待北京就是否可以恢復採購做出更明確的政策，而貿易商則轉向以人民幣而非美元進行交易。

報導還指出，與石油等其他一些大宗商品不同，中國大陸對煤炭進口的依賴程度並不高，約90％的需求為自行生產。中國大陸海關數據顯示，在實際進口的數量中，去年約有14％來自俄羅斯。