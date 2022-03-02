美國前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）今晚抵台，邀訪的遠景基金會卻收到不明恐嚇信件，揚言「予以射殺」。外交部發言人歐江安表示，蓬佩奧此行訪台的安全維護由外交部、內政部警政署及台北市政府警察局等相關單位與美方安全人員密切協調，確保在台期間各項節目順利進行。

蓬佩奧應遠景基金會邀請今晚抵達台灣，明起拜會總統蔡英文等多名政要，周五將發表演說。不過昨天向遠景基金會向警方報案表示收到署名為「思覺失調者」的恐嚇信件：「美國琉（流）氓POMPEO來台公開行程將以予射殺，請準備棺材一輔（副）。」