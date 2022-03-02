賀成交！華固（2548）位於新北市新莊的商辦大樓「華固國家置地」，開出紅盤，優達科技今(2)日砸下6.8億元，一口氣「掃」走12戶辦公室；華固預計，處分利益25～30％，若完工交屋後可望挹注獲利。

華固今(2)日公告，其位於新北市新莊的商辦大案「華固國家置地」，以總價6.8億元，被優達科技購置，總計12戶，面積共1553.36坪，另外還有38個停車位；每坪成交價格約38.82萬元，預計處分利潤率約25～30％。

「華固國家置地」總銷達90億元，去年開始銷售，迄今已售逾四成，預計今年完工交屋，若工程如期，可望挹注今年業績。

今年華固推案仍鎖定剛性自住需求，規畫推出六筆新案，包括「華固大安學府」總銷55億元、「華固中原置地」總銷47.5億元、「華固文臨」28.5億元、「華固月光」37億元，「泰山莊田路案」33.2億元、「文林北路二案」54.8億元，合計推案量逾250億元。