女星李妍瑾近年把工作重心放在副業經營網拍，幾乎每個星期都會開直播親自下場賣貨，還會當模特兒換上商品展示，相當用心；1日晚上李妍瑾在直播中，換完衣服要坐下來介紹，卻不小心身體往後重摔倒地，最糗的是開腿走光畫面全程放送，事後坦蕩面對還自PO跌倒片段，高EQ被網友讚爆。

李妍瑾網拍副業經營得有聲有色，而且時不時親自下場直播，1日她一套下身失蹤風格登場，展現她白皙纖細又筆直的美腿，讓觀眾眼睛大吃冰淇淋；在直播賣貨過程中，李妍瑾換好要販售的黑色上衣，準備坐下來介紹時，高椅子位置沒有放好，往下坐的瞬間整個人和椅子一起倒下，看起來摔得不輕。

1日晚上李妍瑾在直播中跌倒走光，事後坦蕩面對被網友讚爆。(圖/ 摘自李妍瑾臉書)

尷尬的是，李妍瑾屁股著地後，失去重心的情況下雙腿意外大開，還不小心露出白色生理小褲，雖然她反應很快有趕快整理衣服和併上雙腿，但走光畫面還是隨著直播被看光；後來同事們也趕緊把她攙扶起來，李妍瑾也只能無奈地笑了笑，還有人虧她「怎麼連坐椅子都可以摔跤」。

在直播結束後，李妍瑾粉絲專頁立刻把當晚影片刪除，但仍被粉絲「珍藏」下來；不過，今（2）日李妍瑾也坦蕩面對，自己PO出昨晚出糗片段，還自嘲「別人女孩子都是撒嬌，我們在一起只能摔跤啦」；她高EQ處事態度讓網友佩服，也有不少人留言關心她跌倒後身體狀況，她也在底下回應「沒事」。

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