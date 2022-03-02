俄羅斯近日出兵進攻烏克蘭，使其許多城市遭到攻擊，雙方代表團在白俄羅斯與烏克蘭邊境的談判未能達成停火協議，俄軍隨後強化火力空襲烏克蘭首都基輔。對此，前民進黨立委沈富雄分析認為，雙方現在所提的條件，都是讓對方無法接受的條件，也都想讓對方完全接受，因此在下次和談之前，雙方都會拚命打，但時間拖越久，只會對烏克蘭越不利。

趙少康2日在《TVBS》政論節目「少康戰情室」，詢問沈富雄，「普丁拋出三大撤兵條件，才有可能和談，戰爭會有結果嗎？」沈富雄表示，雙方都有不得不談的壓力，也有談了不許成功的壓力，雙方現在所提的條件，都是讓對方無法接受的條件。所以從現在談到下一次再談的這段時間，就看烏克蘭撐不撐的住，會不會被打敗。

沈富雄直言，個人是不太相信俄羅斯會敗退，因為俄羅斯畢竟國家大，後續資源還是不少，而且白俄羅斯也表態要參戰加入戰局，所以在下次和談之前，雙方都會拚命打，要讓對方有決定性的挫敗，己方的條件，才有可能被對方所稍微接受。

至於可能性有多大？沈富雄不諱言，可能性不大，同時他對烏克蘭是寄予高度的同情的，因為美國在這次衝突中的表現真是窩囊。自己若是烏克蘭總統澤倫斯基，一定要問美國問清楚，到底要他(澤倫斯基)怎麼樣，放著烏克蘭自己獨戰俄羅斯和白俄羅斯，只給錢和子彈，這只會讓澤倫斯基覺得「我不能犧牲老百姓的性命」。

最後，沈富雄也呼籲，美國應該給烏克蘭一個交代，要嘛挺他不然就不挺，因為時間拖越久，對烏克蘭越不利。