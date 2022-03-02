台中市被經濟部列管未登記工廠共計9000多家，在台中市政府積極推動「特定工廠登記制度」下，截至今年2月底止，受理未登記工廠申請納管及臨時工廠登記申請特定工廠登記案件高達6640件，已輔導超過72％的列管工廠，進入輔導程序。台中市經發局2日強調，上述納管申請期限，只到今年3月19日止，距今僅剩半個月，該局呼籲符合納管條件的未登記工廠業者，要把握機會，盡速透過現場送件及線上申辦。

經發局表示，市府今年1至2月已針對尚未提送納管申請的未登記工廠，再度寄發4000多封納管意願調查表。截至2月底止，尚有3000多家未回覆，將於近期再以雙掛號方式寄送通知，業者如有收到信件，請依信件檢附納管說明，自我檢核是否符合納管條件，並將收件地址現況，回填給台中市政府經濟發展局，如逾3月19日仍未回覆者，將配合中央政策，優先查處，請業者務必正視，以免面臨被停止供電供水的情事。

經發局說，既有低污染未登記工廠，只要符合2016年5月19日前，已從事物品製造、加工，且申請時仍持續營運中，其產品非屬法令禁止製造；至於工廠坐落地點，亦非屬經濟部基於環境保護或安全考量公告不宜設立工廠區域，即可申請納管。從今年1月起，每月送件量突破400件以上，送件數量倍數成長，截至今年2月底止，經發局受理納管申請案件達4847件、核准2541件，再創新高。

另台中市府受理臨時工廠登記申請特定工廠登記案件，共計1793件、核准1742件，居全國之冠。