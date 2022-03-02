全球商用置物設備廠-益張實業（8342）2日公布2021年度合併財報，全年度合併營收16.48億元，年增5.2％，但受到新台幣升值及金屬原物料成本飆升等不利因素影響，營業毛利率18.3％，略低於2020年度的19.7％，使得稅後盈餘1.25億元，年減33.8％，EPS 3.73元，不如2020年度的5.63元。

益張2日經董事會決議通過配發每股3.4元現金股利，以當天每股收盤價52元計算，現金殖利率6.5％。

益張表示，2021年在醫療照護及倉儲物流應用等高毛利率產品成長助威下，再搭配公司內部管理效益措施助益，全年營收及本業獲利，均較2020年度成長。不過，因營業成本增加，使得營業毛利減少，使得公司去年度營業毛利率18.3％，略低於2020年度的19.7％。

益張2021年度稅後淨利1.25億元，年減33.8％，EPS 3.73元，低於2020年度的5.63元。益張分析，因公司2020年度認列嘉義大埔美園區土地與廠房的處分利益，若排除此項業外的獲利貢獻，2021年度獲利仍較2020年度增加。

益張表示，公司主攻醫療照護及倉儲物流領域的高附加價值產品，2021年銷售金額約2.8億元，年增約21％。即使面對去年新台幣持續升值及金屬原物料成本飆升等不利因素，公司本業獲利，仍維持成長，再次克服外部環境的不利因素干擾。

展望今年，益張說，後疫情時代，市場對於電子商務及醫療照護的設備需求，日益加重，衍生相關的倉儲置物及物流配送產品需求，也將日益增加；同時在冷鏈倉儲，及冷鏈物流所使用的不鏽鋼材質產品比重，也日益提高。由於這些項目，都是公司擅長開發且經營長久的項目，因此，公司今年度營運，也將在此類型產品，作為持續追求營運成長的利基產品。