炒飯不僅料理方式簡單，還能搭配不同配料炒出多變口感，為台灣國民美食之一。一名女網友經過一間熱炒店時，發現該店竟有一道餐點是「蒼蠅蛋炒飯」，且一份要價90元，讓她難以置信，對此有老饕解答，「這是和中式料理『蒼蠅頭』一起炒的炒飯，不是一般店家會有的料理」。

一名女網友在臉書社團《路上觀察學院》貼出一張照片，並表示，這是她最近經過一間熱炒店時拍下的照片。從畫面可見，該店的店門口放了一個寫著菜單的燈箱，包括炒飯、燴飯、湯麵等各式餐點，且每道餐點的後方都有標示價格。

熱炒店賣「蒼蠅蛋炒飯」，讓該名女網友難以置信。（圖／翻攝臉書社團路上觀察學院）

除了燈箱上寫著的菜單外，燈箱上方還有一塊紅色塑膠板，寫著店家推出的新餐點，不過她仔細一看發現，4道新品中，竟有一道是「蒼蠅蛋炒飯」，且一份要價90元，比牛肉、蝦仁炒飯還貴10元，讓她難以置信。

照片曝光後，不少網友開玩笑稱，「普通蛋炒飯炒蒼蠅」、「老闆貼心提醒喔」、「當你在炒飯裡找到蒼蠅時，老闆就能順理成章的跟你解釋」、「蒼蠅不好抓，賣90元其實不貴」、「真的有人敢點嗎」。

也有老饕揭曉「蒼蠅」的真面目，「這是和中式料理『蒼蠅頭』（韭菜、豬絞肉、豆豉、大蒜、紅辣椒）一起炒的炒飯，不是一般店家會有的料理」、「少寫『頭』字啦，這樣反而詢問度高了，老闆高招」、「一般小吃攤蠻少見的，很好吃，有點就賺到啦」。

根據農委會介紹，中式料理「蒼蠅頭」因為料理中使用了大量的豆鼓，看起來就像蒼蠅的頭一樣，因此得名。除了「蒼蠅頭」外，還有不少加入豆鼓一起炒的料理，也多以「蒼蠅」來命名。