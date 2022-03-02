美國智庫學者1日指出，雖然開戰約1週以來，烏克蘭軍方的表現超乎外界預期，但仍可能在長期作戰中遭到擊潰，故呼籲後勤能量傲視全球的美軍，不僅要與盟友們繼續交付武器等物資，還應協助烏克蘭於境外建立接收外界軍援的補給體系，並為其提供戰場情報支援，讓該國能夠繼續堅守戰線。

美國智庫「捍衛民主基金會」（FDD）研究員布斯特（Ryan Brobst）、哈迪（John Hardie）、資深主管鮑曼（Bradley Bowman）、助理研究員蘇利文（Jack Sullivan）投書《國防新聞》（Defense News），稱烏克蘭人仍在奮勇抵抗俄羅斯的入侵，而北約（NATO）等西方盟友雖未參戰，但其所提供的武器，尤其是「標槍」（Javelin）反戰車飛彈、「下一代輕型反戰車武器」（NLAW）等，已被證明對俄軍來說「十分致命」。

但部分專家認為，在持續進行激烈戰鬥之下，烏克蘭軍方的彈藥恐在1週內耗盡，上述先進反戰車武器和「刺針」（Stinger）防空飛彈等更可能先一步用完。因此4名學者認為，西方國家應立即向烏克蘭提供包括槍械、手榴彈，火箭發射器、反戰車飛彈與防空飛彈等各式武器與彈藥，以及夜視鏡、熱影像儀、軍用口糧、醫療用品、通訊設備等對城鎮戰至關重要的裝備。

專家建議優先向烏克蘭提供復仇者等機動防空系統，讓該國能於境內護衛運輸車隊。（圖／DVIDS）

且由於支援物資來自不同國家，專家們呼籲美軍發揮其在全球「無與倫比」的後勤與協調能力，協助建立後勤體系並開拓更多補給路線，以將物資迅速且有效地運至烏克蘭；而為避免遭俄軍空襲，專家們建議北約將愛國者（Patriot）等防空系統部署至波蘭邊境進行嚇阻，並優先向烏克蘭提供復仇者（Avenger）等機動防空系統，讓該國能於境內護衛運輸車隊。

另外，專家們也呼籲歐美國家與烏克蘭共享情報，尤其是即時性的戰場情報，讓烏克蘭能提前準備因應主要攻勢，以及了解俄軍地面、空中和海上關鍵資產的位置等。4人警告，戰爭「才剛剛開始」，俄軍還可能進一步派兵支援並採取更具破壞性的戰術，希望西方國家加快腳步。