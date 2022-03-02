《盧秀芳辣晚報》

俄羅斯揮軍攻擊烏克蘭，雙方仍在激烈交火；美國、歐盟則對俄羅斯經濟制裁，讓俄羅斯雪上加霜。中天新聞針對「俄烏開打至今，西方國家大團結，集體制裁俄羅斯，力挺烏克蘭，你覺得俄羅斯總統普丁快要垮台了嗎？」進行街訪，結果，很多民眾居然認為，「很難說，別忘了，俄羅斯的核彈頭數量，是全球第一」。

中天新聞《盧秀芳辣晚報》2日派出記者辮子妹針對「俄烏開打至今，西方國家大團結，集體制裁俄羅斯，力挺烏克蘭，你覺得俄羅斯總統普丁快要垮台了嗎？」進行街訪，一位正妹表示，「看誰錢先燒完，沒錢怎麼打仗，他應該還有一些經濟基礎，才可以打仗」。一位先生則認為，「俄羅斯本身又是戰鬥民族，普丁會被輿論罵，他的個性應該不是被輿論罵，就會倒下去的人。」

還有年輕人表示，「感覺普丁沒有那麼弱，沒有那麼快GG」、「俄羅斯是軍事大國，大家都不敢輕舉妄動」。

不過，一位先生卻認為，「我覺得他應該快要GG了，戰爭還沒打完，經濟就會被GG了，因為大家都對他封鎖，因為這個世界是需要流通的嘛」。另外一位先生也表示，「普丁的情勢應該蠻危險的啦，俄羅斯雖然土地很大，國力也應該蠻強的，不過經濟的制裁，對普丁應該會有蠻大的影響的」。