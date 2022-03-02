載滿約4000輛藍寶堅尼、保時捷、賓利等名車的巴拿馬籍貨輪Felicity Ace上月16日在前往美國的途中，因不明原因起火，船員已盡數獲救，但名車仍遭火噬。最新消息指出，該貨輪已遭浪擊沉沒大西洋。

Felicity Ace從德國出發開往美國，船上載滿藍寶堅尼、保時捷等高達近4000輛名車，未料在2月16日於大西洋亞速爾群島西南方外海90海里處，因不明原因起火，船上22名船員緊急棄船逃生，且全部獲救，不過貨輪仍在海上持續燃燒，而近4000輛名車全都在這場大火中付之一炬。

Felicity Ace於2005年在巴拿馬註冊，營運商日本商船三井（Mitsui O.S.K. Lines）為此事故架設網站，持續更新資訊。根據商船三井最新消息指出，該貨輪已於當地時間3月1日約上午9點，在葡萄牙亞速爾群島220海里外遭浪擊沉沒，起火原因尚不清楚。

據了解，船上近4000輛的汽車當中，其中包括約1100輛保時捷、189輛賓利，另外還載有藍寶堅尼、賓利等豪車，根據風險建模公司「羅素集團（Russell Group）」日前評估，船上有價值將近4.38億美元的貨物，其中名車就佔了約4.01億美元（折合新台幣約112億）。