俄烏戰爭爆發，PTT八卦版也出現10多篇便宜收留烏克蘭妹的噁文，還被翻譯成英文轉傳reddit，遭網友怒批丟臉，也有許多人趕緊前往reddit留言澄清，未料底下留言卻出現「3個中文字」，讓鄉民傻眼，直說綠側翼網軍真的無所不在。

戰爭開打後，日前大陸因有不少網友嬉鬧，在微博、抖音等平台發表「秉持人道主義，自願收購1到2名相貌端正的烏克蘭妹」等類似文章，遭到外媒轉載，烏克蘭當地民眾得知後大為不滿，引發反華潮，當地留學生也遭敵視甚至攻擊，大陸官媒發表聲明痛斥相關網友汙染網路空間，官方也緊急刪除相關文章，並封鎖大量帳號。

有鄉民前往討論串，卻看到網友假借澄清，趁機抹黑柯文哲，宣稱相關發文者是柯網軍，讓他傻眼。(圖／reddit)

未料PTT八卦版上也接連出現15篇收留烏克蘭女性的文章，接著更遭人翻譯後貼到reddit論壇上，不少國外網友痛斥噁心，有台灣網友得知後，趕緊前往解釋。

對此有鄉民表示，自己看到這則消息時，也立刻上PTT想得知外國人的反應，沒想到卻在底下的澄清留言看到「柯文哲」三個字，原來是有網友在reddit底下指控PTT八卦版充斥大量「五毛」以及「柯文哲網軍」，並指出發表這些言論的都是上述兩類人。

該名鄉民看到直說「連在國外網站都不忘記黑柯，到底是有多怕」，其他人看到也傻眼：「覺青真的吃飽太閒」、「連這也能扯柯文哲，厲害了」、「果然是一條龍自產自銷」、「最好國外知道柯文哲是誰啦」、「他們以為這樣可以讓柯文哲丟臉，但實際上是把台灣整個賠進去」、「柯文哲還特地用中文寫是哪招」、「我們網軍比國軍還強」、「到底花多少錢養網軍」、「瑋豐們又動起來了」、「留言區台灣人比外國人還多」。