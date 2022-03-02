今（2）日下午有桃園民眾反映聽到「轟～轟～」巨響，查無來源，晚間也有新竹民眾也聽聞巨響，好奇上網發問就是來源為何，就有熱心網友出面解惑，是國軍演訓的砲擊聲。

有民眾今晚在臉書社團「新竹爆料公社」發文，表示自己人在竹北聽到巨響，也感受到微微震動感，「不像地震、不像打雷也不像戰機」，好奇其他新竹縣市居民是否有聽到。

不少網友也紛紛回報有聽到聲響，「有啊，新竹市剛剛持續30分鐘」、「東區+1」、「竹北+1」、「到底是什麼聲音」、「新屋也聽到」、「我剛剛也有聽到，還以為聽錯了」、「新竹香山也有，窗戶還會震」。

不明聲響究竟是什麼？有在地人給出解答，「是國軍靶場在年度演訓，今天是早中晚都各有一場」、「應該是裝校，湖口營區只有584跟542，我們542不可能584更不可能」、「裝甲的在實彈啦」，也有人收到公告，指部隊射擊年度訓練從今天開始，所以往後幾天都可能會再聽到。