烏克蘭為了抵抗俄羅斯軍隊入侵，1日發行戰爭債券，募集2.7億美元資金，烏克蘭並承諾將如常履行債務。烏克蘭戰爭債券的殖利率高達11％，吸引投資人興趣

。

烏克蘭財政部在專業社群網站領英（LinkedIn）表示，「發債籌措的資金將用來支應烏克蘭武裝部隊，並確保國家財政在戰時仍維持穩定，不致中斷。」財政部官員表示，財政部官網遭受網路攻擊而無法運作，故透過領英發布消息。

根據財政部的貼文顯示，烏克蘭為抵禦外侮發行的戰爭債券為一年期，不支付票息，殖利率為11％。

此外，烏克蘭政府同時發行2個月期國庫券，殖利率為10％，殖利率水準與俄羅斯進犯前，烏克蘭在2月初發行的2023年到期美元計價債券相當，不過後者的殖利率自那時以來已經飆升。

烏克蘭財政部1日與外債投資人舉行電話會議，討論戰時融資，並強調烏克蘭將會如常履行債務。

一名與會的債券基金經理人表示，烏克蘭財政部向投資人保證會履行債務承諾，並表示烏國正努力向國際金融機構尋求融資。

另一名基金操盤手表示，烏克蘭正向國際貨幣基金（IMF）尋求緊急援助，並與世界銀行和個別國家洽談金援。加拿大、美國、英國和義大利擬直接向烏克蘭提供支援。

在此同時，根據消息人士透露，負責烏克蘭債券管理事務的官員布斯塔（Yuriy Butsa）1日與潛在投資人通話，表示烏克蘭在西方捐款人的援助下，資本狀況良好。烏克蘭央行日前把將近190億烏克蘭幣（約6.3億美元）轉移至國家預算。

烏克蘭透過花旗集團、奧地利奧合國際銀行（Raiffeisen Bank International），和匈牙利OTP銀行標售這批戰爭債券。