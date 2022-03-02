財政部今日重新預告修正《證券交易稅條例》權證避險證交稅可從千分之3降至千分之1，這次財政部增訂日出條款，為公布後6個月施行，修正草案將預告到5月2日止，依據修法時程最快也要今年下半年到2023年才能送立法院審議。

這次權證避險降低證交稅，主要是訂了日出條款，財政部、金管會也需在修正草案公布後的6個月內訂立子法規。

券商應該將每日成交證券的出賣人姓名、地址、有價證券名稱、數量、單價、總價、稅權證避險專戶的交易明細列具清單，於次月五日前報告於該管稽徵機關。

而權證避險降證交稅到千分之1實施的期間仍維持5年，與2020年預告的版本相同。權證避險降證交稅財政部2020年預告後送行政院審議，經跨部會討論之後認為仍有疑義，應確保降稅的適用範圍，避免優惠被濫用，因此退回財政部重新預告。

降稅的適用範圍以及適用優惠稅率標的股票認定與內部控管及其他相關事項，依據新修正法規，授權由財政部會商金管會訂立子法規。