舞陽對著Julie跳猛男秀。（民視提供）

民視《姊妹靚起來》日前邀請到Julie、舞陽、黃馨儀、可藍、甜美空姐陳熙爰、心理專家－邱永林以及久未與觀眾見面的瑜伽老師Lulu一起與主持人梁赫群、于子育聊聊「這些事讓我睡不著 失眠後遺症也太多了吧」的話題。

Julie分享基本上最少都要睡8小時，雖然覺得好像睡很久，但是最大的問題是幾乎每個小時醒來一次，Julie說：「因為兒子當年是早產兒需要少量多餐，3個小時就要餵一次奶，自此之後腦子便自帶鬧鐘，永遠比鬧鐘早起」，直到現在更因為更年期的關係變得頻尿，半夜就容易醒，一醒又睡不著，情緒直直落，家人也受累不少，為了好好睡覺不僅吃安眠藥，還因此引起夢遊，半夜起床挖冰箱，還網購一堆家裡用不著的東西，明明家裡沒壁癌，居然訂了一組治療壁癌的工具，讓全家人傻眼。

為了拯救Julie失眠狀況，專家帶來「自律神經壓力檢測儀」沒想到測到Julie心跳95偏快，Julie羞笑說舞陽在她對面一直對她比愛心手勢讓她心跳加速，現場鼓譟一片歡呼聲，舞陽見狀竟對著Julie跳起猛男秀還拉起上衣露出六塊肌，舞陽還拉起Julie的手放在他胸肌上，引爆Julie少女心，讓她當場血壓飆高120，最後台灣孔劉梁赫群推開舞陽跳猛男舞，讓Julie傻眼順間冷靜，指數證明梁赫群「滅火降壓」讓眾人笑歪腰。

Lulu老師也教大家夫妻雙人瑜珈，于子育與梁赫群當眾躺地示範夫妻瑜珈，梁赫群一運動就開始懷疑人生，筋骨太硬力不從心，現場攤在地上面部表情猙獰一秒變喪屍，讓眾人笑瘋。 《姊妹靚起來》每周三、四晚10點15分在民視播出。