法國電視台近日邀請一位烏克蘭人上節目談論俄烏戰爭，原以為談話會朝著否定衝突本身的方向進行，沒想到來賓不按牌理出牌，愈講愈激動，甚至公開質疑大家為何要保衛魁儡總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）掌權的國家，主持人在一旁聽了相當傻眼，差點引發激烈的唇舌之戰。

有美國版PTT之稱的社交平台reddit近期流傳出一段影片引發網友熱議，內容是法國電視台的談話性報導，當時正連線一名已成功逃往法國避難的烏克蘭婦女維多利亞(Victoria)，她稱自己是烏克蘭人，在當地生活超過25年的時間。俄烏戰爭導致人民爭相逃亡鄰國，對此她表示其實沒那麼嚴重，也沒有像媒體報導的那樣慌亂。「只要是烏克蘭人都清楚知道，衝突不是一兩天的事，導火線始於2014年克里米亞戰爭。」她坦言那次戰爭後就有將近200萬名百姓每天生活在水深火熱之中。

「重點來了，生活這麼艱苦，為什麼我們還要支持魁儡總統掌握的國家呢?」講完這句話，空氣瞬間凝結了幾秒，一旁的主持人重複了她的話想再次確認她指的是否為澤倫斯基。維多利亞歸納了烏克蘭境內四大問題說明:一、澤倫斯基當選涉及作弊嫌疑；二、人民每個月需花費一半的薪水來支付暖氣費；三、澤倫斯基下令關閉親俄電視台；四、烏克蘭記者遭暗殺。

女來賓出其不意的回答使電視台所有人傻眼，一名主持人更一邊碎念著:「真是不敢相信有人會說民主國家是魁儡政權…」維多利亞認為西方國家將烏克蘭理想化，把普丁視為十惡不赦的壞蛋。最後，她甚至奮力表態自己絕對不會支持國家現在的政府，稱西方國家永遠看不清烏克蘭慘淡的經濟與生活水平。

該影片釋出引來一票網友熱烈討論，底下有人質疑字幕是瞎配的，有些人指出重點不是女來賓這番言論，而是這些主持人的反應，該名網友說:「彷彿沒有人真正了解烏克蘭…」