近年來生態旅遊風潮盛行，搭船遊七股潟湖是台南市府力推旅遊活動。(劉秀芬攝)

台南市府改善七股下山漁港南岸碼頭、重建魚市場，搭船遊潟湖更安全便利。(劉秀芬攝)

近年來生態旅遊風潮盛行，台南市七股船筏遊潟湖觀光活動興起，當地觀光船業者每艘船上都會搭配1名解說員，不僅介紹潟湖環境生態、七股漁業及養殖業，還要說笑話、有獎問答，讓遊客來一趟不虛此行，其中有10年生態解說經驗的導覽解說員蕭順隆，今年已經71歲，對導覽工作還是樂此不疲。

蕭順隆退休前是工程技士，因為對生態旅遊有興趣，退休後考取導遊領隊資格，曾帶隊1年，後來因緣際會下加入台江國家公園當志工，對台江的生態有了更深入了解，也在朋友介紹下到四草綠色隧道遊船當導覽解說員，四草綠色隧道有台版亞馬遜河之稱，遊客非常多，蕭順隆工作也如魚得水。

4年前蕭順隆在志工朋友介紹下，得知七股下山漁港龍山號缺1名導覽解說員，接受挑戰轉換跑道，改解說潟湖生態。蕭順隆說，除了自己學習相關知識，台江國家公園也經常開課請專家學者教授新知，才能讓他們能不斷與遊客分享，遊客對魚類、養蚵、鳥類的問題都難不倒他。

蕭順隆說，當導覽解說員這麼久，每次出任務都覺得很快樂，可以和客人聊天，上到網仔寮沙洲導覽當作運動，只是有時候風浪大時，為避免遊客噴到海水，要照顧好客人比較吃力，偶而一天出任務5趟或6趟，回家後曾坐在椅子上就睡著了。

龍山號業者說，這兩年來受疫情影響遊潟湖客人大減，去年曾休息近6個月，雖然旅遊禁令解除，初期遊客數還未回升，有時整天都沒有客人，導覽解說員也沒有工作，有的解說員只好另外去找工作謀生，現在客人已經有疫情前7成左右，幸好蕭順隆已經退休，除了到台江國家公園當志工值班，還可以隨時支援導覽解說。