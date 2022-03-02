寒意漸消的初春，能走一趟花香環繞的自由廣場，再進入對面的國家圖書館，就能遇見「2022臺灣法語月」法語國家小影展。

3月3日到5日，台灣法國文化協會召集所有使用法語國家的駐臺辦事處及大使館，各選出一部其國家的經典電影，一起舉辦了這場法語影片饗宴。

一連三天內連續播映7場，影展片單包括《酷瓜人生Ma Vie de courgette》（瑞士）、《小小國Petit Pays》（布隆迪與盧安達）、《少年阿罕默德Le Jeune Ahmed》（比利時）、《螢火蟲女神La deesse des mouches a feu》（加拿大）、《我名為人Je mappelle humain》（加拿大）、《蠢蛋告別式Adieu les cons》（法國）以及《盜匪Les Brigands》（盧森堡）。

國家圖書館表示，選片之理念，重在挑選足以反映其國家社會的時代議題或思潮的電影，故被遴選播映的影片，均是經典中的經典，讓國人透過觀影，自映像視角，認識不同法語國家的多元文化面貌，開拓更寬廣的國際文化視野。

國圖邀請民眾踴躍參與「2022臺灣法語月」法語國家小影展，一方面深度探索法語國家的文化思想內涵，另方面也給予合辦友邦熱烈的回響；全民參與，共同創造國際文教交流的新風貌。