國際情勢瞬息萬變，俄羅斯上月24日正式對烏克蘭發動戰爭，3月9日南韓則將迎來第20屆總統大選，華視新聞關注國際情勢特別推出「烏俄戰速報」、「南韓大選特別報導」，報導最新戰況與歐美領導人最新的談話，以及介紹南韓四位候選人與最新選情，並分析兩大國際新聞事件對於美、中、台的關係影響。

《華視夜間新聞》主播林柏樫負責相關新聞編譯與播報，他透露日前特別傳訊息關心兩位住在烏克蘭的友人，但都沒有獲得任何回應，讓林柏樫十分憂心他們的安危，感嘆地說：「沒想到戰爭近在眼前，期待戰爭及早結束，人民不用在恐懼下生活。」

主播林柏樫畢業於英國倫敦大學金匠學院全球媒體與跨國傳播研究所，碩士班就有兩位同學來自烏克蘭，求學時期常和他們一起出遊，畢業後也不時透過社群軟體連絡，而就在日前發生俄羅斯發動戰爭攻打之際，林柏樫第一時間就傳了幾則訊息關心兩人安危，沒想到過了一段時間都沒獲得任何回應，平常都會在IG上分享生活的兩位同學，也在這段時間停止了更新，讓正在播報烏俄兩國戰爭新聞的他更加感到憂心，期待能早日與兩人聯繫上。

從事新聞工作邁入第7年，主播林柏樫在國中14歲時就被家人送到加拿大留學，一路讀到加拿大卡爾頓大學傳播科系畢業，又到世界頂尖傳播學府之一的英國倫敦大學金匠學院讀碩士學位，就學期間曾去過BBC、鳳凰衛視、加拿大當地電視台當實習記者與兼職記者，非常難忘一次連線渥太華國會山莊的受訪者時，剛好突發遇到2014年「渥太華連環槍擊」案，讓原本採訪議題大改，即時連線訪問現場傷亡狀況，讓他相當難忘。

回國後因為不錯的語言能力和國際觀成為電視台國際新聞編譯，對於之後熱衷於國際新聞編譯與採訪，主播林柏樫表示，「國際新聞可以見證許多歷史，能和世界各地人接觸，也有機會用第一視角的方式來報導新聞。」他透露曾採香港反送中的社運人士黃之鋒等人，當初都是透過通訊軟體視訊訪問，然而就在這幾天和記者朋友們都發現這些帳號都已經顯示「無此帳號」等訊息字樣，不僅讓主播林柏樫深覺情勢轉換之快，見證國際新聞事件之餘，也感嘆「自由民主的可貴」。

「烏俄戰速報」於周一至周五晚10點《華視夜間新聞》中播出；「南韓大選特別報導」於3月2日晚間10點、3月8日上午10點、下午3點與晚間10點播出。