衛視中文台《一袋女王》日前邀請屈中恆、黃小柔及3位護理師，聊聊曾經在醫院遭遇的奇葩事件以及為何身心受創的親身經歷。屈中恆有次過年前去澳門玩，因為每天去飯店的賭場玩，久坐又熬夜讓他以為是痔瘡發作，回到台灣一路忙到初三，讓他痛到趕緊跟佩甄老公求助，佩甄老公看完後發現已經流膿，趕緊幫忙聯絡醫院連夜開刀處理，不然最嚴重可能會引發敗血症差點出大事。

屈中恆說有一年過年前，想說過年出國人太多，於是他就帶全家人以及同行的劉亮佐、曾小喬夫妻，過年前就一起來趟4天3夜的澳門旅遊。白天眾人就到澳門四處玩，但晚上大人們就會到飯店樓下的賭場玩個吃角子老虎，尤其他跟劉亮佐都會玩到深夜再回房間睡覺，加上賭場的啤酒不用錢，兩個大男人就邊喝邊玩好不開心。

沒想到就這樣玩到第3天時，屈中恆因為久坐、喝太多啤酒又熬夜，導致原本就有痔瘡的他，屁股已經開始不對勁，因為情況一直沒改善，導致回程的飛機上，他只能側著一邊屁股坐，如坐針氈相當不舒服。

屈中恆回到台灣後已經是小年夜，接連的除夕、過年、初二回娘家，忙到他根本沒時間看醫生，一到拖到年初三屈中恆痛到不行，Vicky想到可以求助佩甄的醫生老公，屈中恆很不好意思的在電話中說明來意，佩甄老公也請屈中恆趕快到家裡一趟，想說幫他看看。

屈中恆說當晚9點趕到，剛說完新年快樂馬上就脫褲子跟佩甄老公坦誠相見，佩甄老公一看發現屈中恆已經有膿在滴，原來是肛門瘻管，還說這個不行要馬上處理，節目現場護理師補充說，肛門瘻管如果不趕快處理，最嚴重可能會發生敗血症，還好佩甄老公當下趕緊聯絡熟識的醫院，把屈中恆連夜送進開刀房手術，從大年初三深夜開到初四，巴鈺說：「初四就出事了」。

屈中恆說大年初四那天醒來後，主治醫生帶著年輕醫師以及3、4個護士，到病房看他復原情況以及換藥，換藥時屈中恆曲腿側躺、內褲脫到膝蓋處，屈中恆表示光屁股已經夠難為情，換藥時傷口被碰觸時又讓他痛到哀哀叫，雖然醫師跟護士都很專業沒笑出來，但當下他真的又痛又羞。而出院前一天主治醫師還對屈中恆說「麻煩你們那個孫鵬不能再這樣玩了，屁股不是這樣玩的」，原來醫生以為他的肛門瘻管是被孫鵬「童子拜觀音」造成的，讓他實在哭笑不得。內容將於明（3日）晚11點在衛視中文台播出。

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