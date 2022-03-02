戰場壯遊變了調？俄烏衝突在2月底全面爆發，俄羅斯發動大規模入侵行動，造成許多烏克蘭軍民傷亡，全球許多大咖藝人紛紛呼籲停戰，包括「死侍」萊恩雷諾斯夫妻及南韓「氧氣美女」李英愛等站出來捐款。向來致力於反戰行動的好萊塢巨星西恩潘（Sean Penn）則是親自深入烏克蘭境內拍攝戰爭紀錄片；但事發幾天後，傳出他終於在昨(1)日決定棄車逃亡的消息，是否已放棄用行動「撐烏克蘭」？引發熱議。

西恩潘長年致力於人道關懷，也不吝奉獻自身力量倡導反戰，在俄烏戰爭爆發後不久，西恩潘被拍到現身於烏克蘭總統府的記者會；烏克蘭政府表示，西恩潘去(2021)年11月就去了烏克蘭，他是為了拍攝紀錄片而特地飛到當地，訪問了烏克蘭政壇與軍方人士及當地記者，目的就是想告訴世界俄羅斯入侵烏克蘭的真相。西恩潘上週曾公開讚揚烏克蘭人民的勇氣，並強調：「如果我們讓他們孤軍奮戰，美國就失去靈魂了。」

西恩潘曾現身烏克蘭總統府記者會。（圖／達志影像）

然而隨著俄烏衝突的戰火持續延燒，西恩潘除了拍攝紀錄片的計畫受到嚴重影響之外，連他自身的生命也在戰亂中飽受威脅，終於在烏克蘭當地時間3月1日凌晨4點時於推特發文，透露自己與兩個同事已經「棄車逃亡」，步行數公里去往波蘭邊境「逃命」。西恩潘也曝光了自己所親眼目擊的慘況，坦言前往波蘭的道路「已經塞滿了去程的車子」，車內都是載著婦女和孩童的家庭。道路堵死或許是他被迫棄車的主要原因。

西恩潘親自深入烏克蘭境內拍攝戰爭紀錄片；但幾天後決定棄車逃亡。（圖／取自西恩潘推特）

西恩潘也貼出一張背影照，只見他戴著帽子、手上拖著一個刮痕累累的行李廂，背後揹著看似拍攝的道具，僅帶上簡單的行囊就踏上了逃命路途；他更表示身旁的整排車子，除了載著婦女跟小孩之外，所有家庭都沒來得及收拾家當就趕緊動身逃亡，他感嘆「車子就是他們唯一的資產」，似乎點出了這些難民仍不捨得棄車的原因。影迷紛紛獻上關心留言：「祝你一切平安」、「願你萬事順利」、「一定要好好的、平平安安」。

西恩潘被官方允許在烏克蘭拍攝紀錄片。（圖／達志影像）

西恩潘曾在1985年跟天后瑪丹娜結婚，但婚姻只維持了短短4年就結束；他一生縱橫演藝圈超過40年，憑代表作電影《神秘河流》、《自由大道》兩度奪下奧斯卡影帝。西恩潘近年關切政治議題且多次參與人道救援，包括協助卡崔娜颶風、海地地震、巴基斯坦洪災的災民，2016年還去叢林中專訪墨西哥大毒梟「矮子」古茲曼（Joaquin “El Chapo” Guzman），後來《滾石》雜誌揭露，西恩潘的專訪讓古茲曼行蹤曝光，才導致大毒梟落網，「江湖追殺令」傳言曾一度甚囂塵上。