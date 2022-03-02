車禍若未報警私下和解，小心被告肇事逃逸；有名正妹在臉書發文，她行經在桃園萬壽路遇汽車不斷橫移導致車禍，她手指受傷，對方車子後照鏡受損，但兩肇卻私下和解，隔日，接到警察來電被通知肇事逃逸，讓她很不滿；網友表示「你們真好騙」、「學一次經驗」。

一名正妹在臉書社團「爆怨2公社」發文，她表示日前與男友行經桃園市萬壽路發生車禍，回憶事發當下，她見一輛汽車突冒出，為閃躲該車，她從外側車道往內車道移動，但該車持續向她偏過去，直到兩者碰撞，她小指頭受傷，該車也因此後照鏡受損。

她見車主下車理論「沒看到車嗎？方向燈都打了」，她則反嗆轉彎車要讓直行車，隨後她見車主轉頭撿起受損後照鏡的殘骸後，詢問他們是否有受傷，並且表示後照鏡會自行處理，兩肇便各自離開；隔日，原PO竟接到警察來電表示對方車主要告他們肇事逃逸，但她則認為只有該車行車紀錄器拍到兩肇相撞後的畫面，並非車禍完整的發生過程。

貼文一出，網友便紛紛留言表示「妳們笨 要堅持報警」、「私下和解，也記得錄影或錄音存證...如果要賠償直接請警方到場！」、「嘴巴說的都不能算...去警局做筆錄直接告他」、「你們真好騙，這種就該報警並告過失傷害」、「車禍一律報警...不報警是要怎麼處理」、「妳們學一次經驗」。

正妹遇到車禍和車主私下和解，卻接到警來電通知肇事逃逸；網友虧他們真好騙。（翻攝自臉書爆怨2公社）

正妹遇到車禍和車主私下和解，卻接到警來電通知肇事逃逸；網友虧他們真好騙。（翻攝自臉書爆怨2公社）