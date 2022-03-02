美國聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）周三出席眾院金融服務委員會，進行半年度貨幣政策報告。他在書面證詞中指出，雖然俄烏戰事使得經濟前景不確定性升高，但並不會改變聯準會本月啟動升息的時程。

鮑爾指稱，俄烏戰爭與隨之而來的制裁，導致美國經濟將呈現高度不確定。他說意圖要在如此環境做出適當的貨幣政策，聯準會需要對新出爐的經濟數據與不斷發展的前景做出靈活應變。

他還重申聯準會將透過升息與減碼債券部位等政策工具，以遏止通膨長時間處在高位。他說鑒於通膨大幅超出2％目標，以及就業市場表現強勁，他認為在本月決策會議中調高聯邦基金利率目標區間，是合適之舉。鮑爾還補充，在啟動升息循環後，聯準會將開始縮減資產持有部位。

自從新冠疫情爆發以來，聯準會藉由加大買進公債與不動產抵押貸款證券來支撐美國經濟，不過這也讓聯準會的資產負債表已擴增到近9兆美元。

鮑爾周三、四兩天分別赴眾、參兩院進行聽證，這是他近五周來首度對美國經濟發表評論，不過這次他所面臨的局勢卻比上次更加複雜多變，除了高通膨，俄羅斯入侵烏克蘭再度對全球市場增添新的變數。

經濟研究機構凱投宏觀認為，俄烏戰爭不太可能讓聯準會延後貨幣政策緊縮時間。它也警告雖然該衝突對美國經濟影響有限，不過卻恐將加重通膨壓力。

凱投宏觀並認為基於經濟不確定性升高，3月調高利率兩碼的機率已經銳減。它目前預期Fed在今年至少四次升息當中，每次調高幅度都在1碼。

Lombard Odier投資管理公司也指出，俄烏衝突不會改變Fed在今年上半年升息的做法。該公司多重資產配置經理人雷波（Florian lelpo）認為，聯準會上半年將會調高利率，但3月升息兩碼的機率微渺。

由於擔心俄羅斯入侵烏克蘭將導致金融市場震盪加劇，華爾街已把今年Fed升息次數預期從先前的七次降至五次，相當於聯準會短期借貸利率今年將調高約125個基點。