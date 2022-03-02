央視新聞報導，今天（3月2日）中國國務委員兼外長王毅應約和伊朗外長阿卜杜拉希揚通電話。阿卜杜拉希揚表示，全力支持中國辦好第三次阿富汗鄰國外長會；王毅說，伊核談判已到了最後關口，中方將繼續主持公道，堅定推進伊核問題政治外交解決進程。

阿卜杜拉希揚表示，伊方堅定致力於推進伊中全面戰略夥伴關係。雙方應進一步鞏固政治互信，深化務實合作，落實好兩國全面合作計劃。伊方願同中方密切配合，全力支持中國辦好第三次阿富汗鄰國外長會。

王毅表示，中方願同伊方按照兩國元首達成的重要共識，推動兩國各領域務實合作，不斷深化中伊全面戰略夥伴關係。中方將適時主辦第三次阿富汗鄰國外長會，以充分發揮鄰國優勢，突出鄰國特色，為阿富汗實現長治久安發揮積極作用。

阿卜杜拉希揚通報了伊朗核問題全面協議恢復履約談判最新進展，表示各方已就大多數問題達成一致，伊方為此作出了積極努力，希望各方重視並解決伊方正當關切。伊方贊賞中方在伊核問題上發揮的建設性作用，願同中方保持溝通協調，共同推動談判取得成果。

王毅說，伊核談判已到了最後關口。各方應充分重視遺留問題的解決，相互顯示靈活，尋求合理解決方案，作出政治決斷，推動談判圓滿收官。中方將繼續主持公道，堅定推進伊核問題政治外交解決進程。

報導稱，此外，雙方還就烏克蘭問題交換了意見。但央視報導並未透露內容。