有些食物相當少見，突然收到反而會一頭霧水，一名女網友分享，她從朋友那裡收到一些外觀奇特的「綠色果實」，好奇「有人知道這是什麼嗎」，不少內行網友一看便馬上解答，指出這是「奇異莓」，因為與奇異果非常相似，因此又稱迷你奇異果。

一名女網友今（2日）在臉書社團《爆廢公社》貼出一張照片，只見她手裡拿著4個長得像無花果般的綠色果實，且每顆果實的大小都與50元硬幣差不多。她表示，這是朋友剛剛給她的果實，但自己也是第一次見到這種食物，因此好奇詢問「有人知道這是什麼嗎」。

照片曝光後，不少網友紛紛回應，「無花果嗎」、「惡魔果實」、「真的沒見過」。也有內行網友解答，「這應該是奇異莓，好吃」、「迷你奇異果，蠻好吃的」、「迷你奇異果，這價錢不便宜，味道比正常奇異果甜一點」。

根據美國網站「NZ KiwiBerry」介紹，奇異莓的主要產地為紐西蘭，雖然體積比奇異果小很多，但其含有豐富的鈣、鉀等礦物質，且維生素C的含量也比奇異果高，不過它的草酸含量也較多，腎結石患者不可多吃。