儘管壽險公會2日發出了大篇澄清稿，力陳持有俄羅斯債券因為大多數列帳在AC（攤銷後成本），因此不會影響其淨值及獲利，但法人卻有不同的看法，凱基投顧在2日出具一份最新的評估俄烏戰爭造成金融產業影響的報告中明確指出，壽險業長期持有的俄債還不需立即提損大幅的評價減損，但這是以「俄羅斯公債尚未發生『無序違約』」為前提，並不保證一定不會發生，此外，即使不用立即提損，但未來恐怕必須增提另一種因近期降評而產生的「預期信用損失」（ECL）。

此外俄國央行頻頻出新招，也令法人憂心。根據2日外電報導最新消息，俄羅斯遭國際金融制裁之後，俄國央行已下達反制新指令：「禁止支付票據利息給持有以俄國盧布計價10年期公債」的外國投資人，這道新指令不僅讓外資金融機構頭痛，更接折損持債機構的利息收益，法人指出，國內壽險公司持有的俄羅斯公債，10年期可說是大宗，即使不提跌價損失，但凍結利息支付勢將造成壽險公司的固定收益受損。

法人所關注的最新焦點，現在除了「降評」問題之外，還有俄羅斯央行在全球金融制裁及封鎖之下，所產生的「流動性」衝擊，包括英國金融時報引莫斯科交易所發布的數據指出，外國人持有860億美元的俄羅斯股票，另外根據俄國央行所發布的數據，截至去年底外國投資者持有620億美元的主權債務，其中三分之二以盧布計價。外電報導也分析依照歷史經驗，倘若俄羅斯央行在金融制裁下，無力向全球其他地區追回債權或償債，就會產生違約：「類似於雷曼兄弟在2008年所發生的違約衝擊，不無可能再重演。」

凱基投顧指出，目前俄烏戰爭對台灣金融股影響，除了資本市場波動影響金融股投資部位評價外，主要為壽險業投資俄羅斯債券部位未來可能需增提「預期信用損失」。

凱基投顧在這份報告中指出，壽險公司持有的長天期公債，雖然不用立即評價，但上週信評機構標普已將俄羅斯長期外幣信用評級從「BBB-」 下調1個評等至「BB+」壽險業未來可能須評估增提降評帶來的預期信用損失。

凱基投顧亦在報告中引述國泰金管理層看法指出，根據國泰金高層的說明，經過壓力試算2月增加的預期信用損失對國泰金仍可控。目前俄羅斯公債仍正常繳息不過10年公債殖利率今年以來已上揚7.54％至15.99％，對此凱基投顧亦在報告中沙盤推演各家可能發生的「最極端」情況指出，儘管最壞的情況目前看來發生機率不高，但若用最極端假設俄羅斯公債最終發生無序違約，且信評機構持續調降評等，且壽險若須完全100％提列俄羅斯債券損失這三種假設的前提來試算，新光金今年獲利可能轉為虧損對國泰金今年獲利影響28％，對富邦金及 中信金今年獲利影響約19％及18％；對此凱基投顧也指出，後續俄羅斯金融機構是否會發生債權違約，及對海外金融機構造成的連鎖效應，將是兩大後續觀察重點。