網路發達的社會，素人都有機會透過一張照片或影片成為網紅，更何況是有女神顏值的正妹；越南近期有一名18歲學生妹Lê Thị Thùy Trang，以一張純欲風臉蛋和魔鬼身材爆紅，還獲得許多廣告邀約，但卻以課業為重拒絕，想專心在課業上的決定，更讓網友另眼相看，大讚她根本是「理想女友」。

越南網美Lê Thị Thùy Trang出生於2004年1月，不久前才滿18歲，目前還只是個高中生，而她不浪費上天給她的女神外貌，還兼職當模特兒，在當地已經是個小有名氣的正妹；平時Lê Thị Thùy Trang也會在IG分享工作美照，或是私下日常模樣，在純欲風的臉蛋下有著超兇身材，成功圈粉無數。

先前Lê Thị Thùy Trang穿著改造過的學生服，上衣看似隨時會被撐爆，還有換上深V白襯衫，胸前直接彈出2粒，超有料上圍非常吸睛；從Lê Thị Thùy Trang在IG曬出的美照，也能看出她四肢纖細，卻有前凸後翹身材，根本天生性感尤物。

而最令網友意外的是，Lê Thị Thùy Trang被當地媒體採訪未來動向時，她透露自己有收到許多廣告邀約，但她想要專注在課業上，只在閒暇時才會接拍照工作；她也補充說，模特兒工作只是興趣，因為想要當一名老師，想更認真讀書完成夢想。

大票網友看到Lê Thị Thùy Trang有女神級外貌和身材，依然有自己的人生規劃而非靠外表過活，狂讚她根本是「理想女友」，既漂亮又有想法，「祝新一代國民女友完成夢想」、「等妳當完老師再來當明星」、「純欲代表啊」、「這身材太犯規，想當同學」。