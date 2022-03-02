國際社會高度關注俄烏緊張局勢，美國聯準會（Fed）主席鮑爾表示儘管受戰火影響不確定性增高，但3月啟動升息的計畫不變，10年期美國公債殖利率來到1.784%。美股早盤3大指數開盤小漲，道瓊工業指數漲逾200點，那斯達克指數漲約0.4%。

截至台北時間22點34分，道瓊工業指數上漲208.37點（或0.63%），暫報33503.32點；那斯達克指數上漲51.38點（或0.38%），暫報13583.84點；標普500指數上漲23.82點（或0.55%），暫報4330.08點；費城半導體指數上漲38.4點（或1.16%），暫報3343.25點。

5大科技巨頭漲跌不一，蘋果加入制裁俄羅斯行列，停止於俄羅斯App Store銷售產品，並將該國官方媒體，於俄羅斯以外地區移除，蘋果上漲約0.27美元（或0.17%），暫報163.47美元；台積電ADR上漲0.73美元（或0.68%），暫報108.78美元；聯電ADR上漲0.18美元（或1.98%），暫報9.53美元。

Fed主席鮑爾於2日赴眾議院金融服務委員會聽證會，進行貨幣政策半年報，市場原預期Fed在3月將展開首度升息，然俄烏衝突使市場出現避險情緒，促使Fed可能推遲升息時程。鮑爾在書面證詞中表示，雖然俄烏戰火推升經濟不確定性，但不會改變Fed本月的升息計畫。