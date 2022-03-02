去年（2021年）4月，戴比爾斯（De Beers）在南非庫利南鑽礦（Cullinan Mine）發現了一顆藍鑽原石，歷經一年的精算、切割與打磨後，打造一顆15.10克拉長方形階梯式切割藍鑽，正式命名為戴比爾斯庫利南浩宇之藍」（The De Beers Cullinan Blue），預計將4月底登上蘇富比拍賣會，是目前現身拍賣會最大顆的藍鑽。

市面上的藍鑽數量極少，5克拉以上已是屈指可數、稀有罕見，至今登上拍賣會逾10克拉以上藍鑽，只有五顆，「戴比爾斯庫利南浩宇之藍」是唯一超過15克拉的藍鑽，是拍賣會史上最大的豔彩藍鑽，經美國寶石學院（GIA）鑑定不僅是史上最大，且內部無瑕，估價逾4800萬美金。

戴比爾斯庫利南浩宇之藍」藍鑽，是拍賣會史上最大顆藍鑽。（De Beers提供）

目前這顆傳奇藍鑽正在紐約、倫敦、杜拜、上海、北京、深圳、新加坡等地巡迴展覽，也會來台展出，預計4月底將在香港蘇富比LuxuryWeek登上拍賣會。